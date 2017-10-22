22/10/2017 18:09


İşte dev derbide mücadele edecek ilk 11'ler

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Galatasaray bu akşam sahası TT Arena'da rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam ezeli rakip ebedi dost Galatasaray ve Fenerbahçe karşıkarşıya gelecek. Dev mücadele saat 19.30'da başlayacak ve maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

İLK 11'LER

Galatasaray: Muslera, Maicon, Serdar, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Gomis.

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Giuliano, Valbuena, Dirar, Janssen.

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