22/10/2017 18:03


Galatasaray ve Fenerbahçe TT Arena'ya doğru yola çıktı

galatasaray fenerbahçe

Herkesin heyecanla beklediği derbi için her iki takımın kafilesi stada doğru yola çıktı

Galatasaray, 19.30'da başlayacak mücadele için Türk Telekom Stadyumu'na yola çıktı. Sarı-kırmızılıları Florya Metin Oktay Tesisleri'nde uğurlamak için yüzlerce taraftar geldi.

FENERBAHÇE KAFİLESİ TT ARENA'YA DOĞRU GİDİYOR

Fenerbahçe kafilesi, Galatasaray ile oynanacak derbi mücadelesi için Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek Türk Telekom Stadyumu'na doğru yola çıktı.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 9. haftasında bu akşam saat 19.30'da Galatasaray ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Cüneyt Çakır yönetecek.

Derbi mücadelesi öncesi sarı-lacivertli kafile, Can Bartu Tesisleri'nden hareket ederek stadyuma doğru yola çıktı. Tesisler önünde toplanan Fenerbahçeli taraftarlar, zorlu derbi öncesi tezahüratlar ile takımlarına destek verdi.


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