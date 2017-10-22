Dev derbi öncesi Fenerbahçeli taraftardan alkışlanacak hareket

Türk Telekom Stadyumu’nda derbi için yerini alan Fenerbahçe taraftarı ultrAslan’ın hayatını kaybeden eski lideri Alpaslan Dikmen için pankart açtı

Galatasaray’ın tribün grubu ultrAslan’ın kurucu liderlerinden olan ve 2008 yılında hayatını kaybeden Alpaslan Dikmen için pankart açan Fenerbahçe tribünü “Kalbimizdesin Alpaslan Dikmen” yazılı pankartla sarı kırmızılı taraftarlara jest yaptı.

UltrAslan ise bu pankartın fotoğrafını Twitter hesabından paylaşarak Fenerbahçe’nin lokomotif tribün grubu Genç Fenerbahçeliler’e teşekkür niteliğinde bir paylaşımda bulundu.

İki taraftar grubu arasındaki bu dostluk rüzgarları adeta ‘İşte tribünlerde görmek istediğimiz hareketler’ dedirtti.