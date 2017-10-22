22/10/2017 17:43


Galatasaray Fenerbahçe maçı ilk 11'ler belli oldu

Galatasaray Fenerbahçe

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbiye dakikalar kala iki takımın ilk 11'i belli oldu

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe bu akşam karşı karşıya gelecek. Dev mücadelede sahaya çıkacak ilk 11 belli oldu.

İLK 11'LER:

Galatasaray: Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Fernando, Tolga, N'Diaye, Feghouli, Belhanda, Gomis

Fenerbahçe: Kameni, Isla, Neustadter, Neto, Hasan Ali, Josef, Ozan, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen


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