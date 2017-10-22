22/10/2017 15:41


Aykut Kocaman futbolcularını Galatasaraylı o isim konusunda uyardı

Aykut Kocaman

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, dev derbi öncesi futbolcularından Bafetimbi Gomis için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi

Gomis'e adım attırmamalarını isteyen usta çalıştırıcı, siyahi oyuncunun oyun stilini kendi futbolculuğuna benzeterek "Kalçasını çok iyi kullanan bir forvet ile karşı karşıyayız. Ben de böyleydim. Vücudunu o kadar etkili kullanıyor ki, etrafında iki üç rakibi bile olsa kaleyi görebiliyor.

GOMİS

Pas almak istediği anlarda kalçasını size dayayıp topu korumaya ya da faul almaya çalışacak. Bu anlarda çok dikkatli olup ona nefes bile aldırmayın" uyarıları yaptı.

Kocaman, Gomis'in hava toplarındaki tehlikesinden de bahsedip "Böyle anlarda rakibin sıçramasını bekliyor. Ayakta kalarak rakibini indirip asist yapıyor. İkili mücadelelerde çok güçlü. Siz de ayakta kalmaya çalışın" diye konuştu.

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