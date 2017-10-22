22/10/2017 15:36


Fenerbahçeli eski yönetici 'Tarihi bir skor çıkabilir'

Ömer Çavuşoğlu

Fenerbahçe eski yöneticisi Ömer Çavuşoğlu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak derbi öncesinde sarı lacivertlilerin bu akşam farklı bir skorla tarih yazabileceğini açıkladı

Spor Toto Süper Lig 9. haftasında bu akşam oynanacak derbi müsabakasını eski Fenerbahçe yöneticisi Ömer Çavuşoğlu kulüp televziyonuna yorumladı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbileri 3 ihtimallidir. 2-0, 3-0, 4-0. Bu maçta çok rahatım. Bu 3 netice derken, Galatasaray'ın Fenerbahçe'ye karşı morali bozuk çıkmasından dolayı böyle diyorum.

"GALATASARAY'IN AYAKLARI TİTRİYORDU"

Galatasaray, Fenerbahçe'ye karşı sıkıntıyla çıkıyordu. Ayakları titriyordu hep. Bu sefer hem o var, hem de Galatasaray tarihinde ilk olarak her ne kadar lider olsa da, Fenerbahçe'ye karşı bu kadar zayıf takımla çıkmadı. Savunmaya bakıyorsun, Maicon hazır değil. Serdar ve Denayer yanında. Hangisi olursa olsun 2'siyle bir şey olmuyor. Bekler daha ziyade hücum bekleri, savunmaya katkıları yok. Ön liberodaki Fernando ısırıcı değil. Çok güzel oynuyor ama o fikir yok. Forvete bakıyorum. Evet, çok gol attılar ama bir Sneijder ve Podolski gibi bir anda tarzı oyunun kaderini değiştirecek futbolcuları da yok.

"TARİHİ BİR SKOR ÇIKABİLİR"

Galatasaray'ın yenebilme kabiliyeti yok. Hocası ve Galatasaray taraftarı sahaya Fenerbahçe'yi yenmek için çıkacak. Onların en büyük kaybı bu. Çünkü devamlı hücum, devamlı arayış içerisinde. Bizim ekip bunları darmadağın eder. Kanımca tarihi bir skor çıkabilir. İlla 6-0 demiyorum ama enteresan rakamlara gitme imkanı var. Ben öyle görüyorum. Müthiş rahat maçı izleyeceğim. İnşallah düşündüğüm gibi gelişir.

İlgili Haberler
Aykut Kocaman

Aykut Kocaman futbolcularını Galatasaraylı o isim konusunda uyardı

Sofiane Feghouli

Galatasaraylı taraftarlar Feghouli için özel hazırlandı

Nabil Dirar

Nabil Dirar dev derbide forma giyecek mi

Igor Tudor

Igor Tudor dev derbide o ismi oynatmayacak

Son Dakika Haberleri
askeri sevkıyat

Sıfır noktasına fırtına obüs ve tank birlikleri sevkıyatı sürüyor

Deniz Baykal

Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında son dakika açıklaması

fenerbahçe

Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı muhtemel 11 kadrosu

Galatasaray Fenerbahçe

Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani, Amerika ve İsrail’in sessizliği

Peşmergebaşı Barzani, tüm uyarılara kulak tıkayıp, Kuzey Irak’ta referandumu yaptıktan sonra bir de meydan okumuş ve “Herhangi bir grup Kerkük’ün durumunu güç kullanarak değiştirmeye çalışacaksa ...

Devam