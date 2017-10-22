22/10/2017 15:32


Galatasaraylı taraftarlar Feghouli için özel hazırlandı

Sofiane Feghouli

Bu akşam Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak olan Galatasaray taraftarı günler öncesinden kareografi ve pankartlar için hazırlıklara başlamıştı

Galatasaray'ın sezon başında West Ham United'dan kadrosuna kattığı Cezayirli yıldız Sofiane Feghouli için de bir sürpriz hazırlanıyor.Sarı-kırmızılı taraftarların jest yapacağı 28 yaşındaki futbolcuya, Bursa deplasmanında oyuna sonradan girerek attığı golün ardından maç sonu, "Elhamdülillah" dediği sözlerden özel bir pankart hazırlandı.

Cezayirli oyuncunun gol sevincinin resmedildiği ve üzerinde "Elhamdülillah" yazan sarı-kırmızılı renklerdeki pankart, bugün oynanacak Fenerbahçe derbide sergilenecek.

 

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