22/10/2017 14:27


Igor Tudor dev derbide o ismi oynatmayacak

Igor Tudor

Galatasaray teknik direktörü Igor Tudor, dev derbi kadrosuna Rodrigues'i almadı

Galatasaray Teknik direktörü Igor Tudor, Fenerbahçe derbisinin ilk 11'ini belirledi. Hırvat teknik adam sürpriz bir değişikliğe giderek dörtlü savunmadan üçlü savunmaya geçti. Derbide üçlü savunmada Maicon, Serdar Aziz ve Denayer'e yer verecek.

RODRIGUES KADRO DIŞI

Öte yandan Hırvat teknik adam Rorigues'i kadroya dahil etmedi. Statü gereği 12 yabancı bulundurması gereken Galatasaray'da Tudor tercihini kaleci Carrasso'dan yana kullandı.

İşte Tudor'un ilk 11'i; Muslera, Maicon, Serdar Aziz, Denayer, Mariano, Fernanado, NDiaye, Tolga, Belhanda, Feghouli ve Gomis


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