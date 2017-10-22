Fenerbahçe'nin Galatasaray'a karşı muhtemel 11 kadrosu
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a konuk olacak olan Fenerbahçe'nin muhtemel 11 kadrosu belli oldu
Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıkları üstelenecek.
Fenerbahçe’nin derbiye şu 11’le çıkması bekleniyor;
Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Janssen
SAKAT: Van Persie, Mehmet Ekici