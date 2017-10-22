Galatasaray Fenerbahçe maçı canlı yayın bilgileri
Bu akşam Galataaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbinin geri sayımı başladı
Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Arena Stadyumu'nda Fenerbahçe'yi konuk edecek. 22 Ekim Pazar günü saat 19.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports 1 kanalından canlı takip edilebilecek. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği mücadelede Bahattin Duran ve Tarık Ongun yardımcılıkları üstelenecek.
Teknik direktör Igor Tudor'un Fenerbahçe karşısında sahaya sürmesi beklenen ilk 11 şöyle:
Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci (Selçuk İnan), Gomis.
Fenerbahçe’nin derbiye şu 11’le çıkması bekleniyor;
Kameni- Isla, Skrtel, Neto, Hasan Ali, Guliano, Josef, Ozan, Dirar, Valbuena, Janssen
SAKAT: Van Persie, Mehmet Ekici