22/10/2017 14:10


Didier Drogba'dan Galatasaray'a destek mesajı

Didier Drogba

Bu akşam TT Arena'da oynanacak dev derbi öncesi Galatasaray'ın efsane futbolcularından Drogba bir mesaj yayınladı

Geçtiğimiz sezonlarda Galatasaray’da forma giymiş olan efsane futbolcu Didier Drogba, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbi hakkında resmi sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Didier Drogba, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Dünyanın öbür ucunda bile olsam Aslan’ın kükreme sesini ayaklarımda hissediyorum” yazdı. Fildişi Sahilli yıldız, bir başka eski takımı Marsilya’nın bugün PSG ile oynayacağı maç ile ilgili de yorum yazdı.


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