22/10/2017 10:35


Rıza Çalımbay Galatasaray'a karşı kazanmak istiyor

Rıza Çalımbay

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Evkur Yeni Malatyaspor mağlubiyetinin ardından önemli açıklamalarda bulundu

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Çalımbay, göreve yeni geldiğini ve takımda bir gerginlik olduğunu belirtirken Galatasaray derbisine kadar hazırlanmaya çalışacaklarını dile getirdi.

İşte Çalımbay’ın açıklamaları;

“Oyun olarak memnun değili yaptığımız yanlışlar baya vardı. İki gün antrenmana çıktık sadece. Bu maçta da bazı şeyler gördük. Bazı arkadaşlarımızın hala hazır olmadığını gördük. Takımı taktik çalıştırma şansımız olmadı. Ama gerçekten maçın başında Burak Yılmaz o golü atsaydı, maçın kaderi değişebilirdi. 10 kişi kalınca hamle yapma şansımız azaldı. Ama ikinci yarı daha iyi oynadık. Trabzonspor bu değil. Bunun çok çok üzerinde olması gerekiyor. Bu oyuncular bu değil, kapasitelerinin üzerinde olmaları gerekiyor. Bir gerginlik var takımda bu da hemen yok olmuyor. Düzelteceğiz. Bu görmeler milli maç ya da hazırlık döneminde olsaydı iyi olurdu. Önümüzdeki kupa maçı bizim için avantaj. Arkadaşların son durumlarını göreceğiz.”

“GALATASARAY MAÇINI MUTLAKA İYİ BİTİRMEMİZ GEREKİYOR”

“10 kişi olmamıza rağmen güzel pozisyonlar da yakaladık. Galatasaray maçı olsun, diğer maçlar olsun onlara mükemmel şekilde hazırlanacağız. Takımla 1 hafta 10 gün çalışabilsem dediklerinize cevap verebileceğim. Galatasaray maçını mutlaka çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ama bu oynadığımızın çok üzerine çıkmamız gerekiyor”


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