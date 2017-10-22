Galatasaray Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri
Süper Lig'de lider Galatasaray bu akşam evinde rakibi Fenerbahçe'yi konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'in 9.haftasında oynanacak mücadele bu akşam 19.30'da Türk Telekom Arena'da başlayacak. Lider Galatasaray rakipleriyle puan farkını açmak isterken Fenerbahçe de şampiyonluk yarışına ortak olmak istiyor.
Galatasaray Fenerbahçe maçı muhtemel 11'ler
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz (Denayer), Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda, Tolga Ciğerci, Gomis.
FENERBAHÇE: Carlos Kameni, Mouricio Isla, Luis Neto, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Josef de Souza, Ozan Tufan, Nabil Dirar, Giuliano Victor de Paula, Mathieu Valbuena, Vincent Janssen.