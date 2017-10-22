22/10/2017 09:45


Pascal Nouma derbinin skorunu tahmin etti

Pascal Nouma

Beşiktaş'ın eski yıldızı Pascal Nouma, bu akşam oynanacak dev derbinin skoru için tahminde bulundu

Pascal Nouma, Fenerbahçe'nin Galatasaray ile deplasmanda yaptığı maçlarda iyi oynadığını dile getirerek, "Galatasaray da bu sezon çok iyi oynuyor. Bence derbi 0-0 berabere biter. Bu sezon Beşiktaş'ın şampiyon olacağını düşünüyorum. Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde de iyi mücadele ediyor." diye konuştu.

Nouma, Türkiye'deki yabancı futbolcu sayısıyla ilgili olarak, "Kadroda 5 yabancı olabilir ama 11 yabancı çok fazla. Ben yabancıyım ama aynı zamanda Türk'üm. Galatasaray, 11 yabancıyla maça çıktı. Bu şekilde zor. Yabancı oyuncuyu ben de istiyorum ama 11 kişilik kadronun tamamı yabancı olmasın. Çok yabancı oyuncu var. Nerede Galatasaray'ın imajı." değerlendirmesinde bulundu.

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük yapmak istediğini aktaran Nouma, "Şimdi değil ama isterim. Ancak bu olacak diye bir şey yok. Bu sene, bence en iyi yabancı teknik direktör olan Lucescu geldi. Bence Lucescu ve Fatih Terim çok iyi hocalar. Fatih Terim kral." ifadelerini kullandı.


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