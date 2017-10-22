22/10/2017 09:37


Melo'dan Fenerbahçe'ye olay gönderme

Felipe Melo

Galatasaray'da bir zamanlar forma giyen Felipe Melo, dev derbi öncesi sosyal medya hesabından mesaj paylaştı

Instagram hesabından paylaşım yapan Melo "Kadıköy’de Şampiyonluk kupası kaldırdım, bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe" yazdı.

İşte Felipe Melo'nun Instagram hesabından yazdığı mesaj:

Bir Galatasaray-Fenerbahçe derbisi daha...

Kalbim ve dualarım takımımla beraber...

Tanrı’ya çok şükürler olsun ki bu derbiyi birçok sefer oynama fırsatım oldu ve bir tanesinden sonrada Kadıköy’de Şampiyonluk kupası kaldırdım, bana hayatımda bir daha yaşayamayacağım bir olay yaşattığın için sana ne kadar teşekkür etsem azdır Fenerbahçe....


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