22/10/2017 09:33


Volkan Demirel'den takım arkadaşlarına büyük destek

Volkan Demirel

Fenerbahçe'de uzun yıllar kale bekçiliği yapan ancak bu akşam Galatasaray'a karşı verilecek mücadelede yedek kulübesinde oturacak Volkan Demirel, dev mücadele öncesi takım arkadaşlarına destek verdi

Fenerbahçe'nin tecrübeli kaptanı kötü bir dönem geçirmesine ve derbine yedek kalacak olmasına rağmen bunu hiçbir zaman sorun etmedi. Hafta boyunca teknik heyetin yanı sıra kendisi de takımın tecrübeli ismi olarak arkadaşlarıyla görüşmeler yaparak maçın önemini ve galibiyetin ne anlama geleceğini arkadaşlarına anlattı. Volkan özellikle de ilk kez Galatasaray derbisi oynayacak olan futbolcularla sürekli konuşarak galibiyetin ne anlama geldiğini onlara anlattı.

Fenerbahçe’nin tecrübeli file bekçisi takım arkadaşlarına dünkü son idmanda da yine moral verici konuşmalar yaptı. Volkan ilki yaşayacak olan yıldız oyunculara hitaben yaptığı konuşmada da “Çok önemli bir sınav vereceğiz. Bu heyecanı sizler de ilk defa yaşayacaksınız. Zaten Galatasaray ile aramızdaki ezeli rekabetin ne kadar büyük olduğunu biliyorsunuz. Şunu bilin ki eğer yenerseniz dünyanın en güzel günlerini yaşarsınız” ifadelerini kullandı.


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