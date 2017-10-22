22/10/2017 09:28


Galatasaray Fenerbahçe maçı saat kaçta başlayacak

Galatasaray Fenerbahçe maçı

Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray, bu akşam sahasında rakibi Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Galatasaray ve Fenerbahçe arasında oynanacak derbi maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Heyecanla beklenen karşılaşmayı hakem Cüneyt Çakır yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak ekrana gelecek.

İŞTE CÜNEYT ÇAKIR'IN DEV DERBİ KARNESİ

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak maçta düdük çalacak FIFA kokartlı hakem Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Yaklaşık bir yıl sonra yeniden derbiye atanan Çakır, Fenerbahçe'nin en son geçen sezonun 14. haftasında deplasmanda Antalyaspor'a 1-0 yenildiği maçı yönetti

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak maçı yönetecek FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, kariyerindeki 22. derbisine çıkacak. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından derbi maçına atanan Çakır, kariyerinde daha önce 21 derbide görev yaptı.

Süper Lig'de 2001-2002 sezonundan bu yana görev alan 1976 doğumlu Çakır, 11. kez Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde düdük çalacak. Tecrübeli hakemin düdük çaldığı maçlarda Fenerbahçe 6, Galatasaray ise 3 kez sahadan galibiyetle ayrıldı, bir karşılaşma da berabere bitti. Fenerbahçe bu maçlarda 16 gol atarken, Galatasaraylı futbolcular ise 9 kez sarı-lacivertli fileleri havalandırdı.

Çakır, kariyerindeki son derbisine bir başka Galatasaray-Fenerbahçe maçında çıkmıştı. Ülker Stadı'nda 20 Kasım 2016'da oynanan maçı sarı-lacivertli takım, Hollandalı futbolcu Robin van Persie'nin golleriyle 2-0 kazanmıştı.


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