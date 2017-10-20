20/10/2017 14:03


Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı

Volkan Demirel

Fenerbahçe'nin kalecisi Volkan Demirel, Galatasaray Fenerbahçe karşılaşması öncesinde manidar bir paylaşımda bulundu

Hafta sonu Galatasaray'a konuk olacak sarı lacivertlilerin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, kulüp tesislerini terk ettiği iddialarına cevap niteliğinde bir paylaşımda bulundu.Galatasaray derbisinde kaleye Carlos Kameni’nin geçeceği haberini aldığı için tesisleri terk ettiği iddia edilen tecrübeli file bekçisi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Ben hep burdayım” ifadelerini kullandı.


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