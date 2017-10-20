20/10/2017 12:59


Fenerbahçe ile adı anılan Mesut Özil'in gideceği takım belli oldu

Mesut Özil

Uzun süredir adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'in Manchester United takımına transfer olacağı öğrenildi

İngiltere'den Mirror, Alman futbolcunun takım arkadaşlarına Manchester United'a transfer olacağını söyledi. Arsenal'de haftalık 300 bin euro kazanan Mesut Özil'in, yeni kontrat için 400 bin euro talep ettiği ve taraftarların anlaşamadığı kaydedildi.

MOURİNHO İSTİYOR

Daha önce Real Madrid'de Mesut Özil'in teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho, Alman oyuncuyu özellikle istediğini yönetime bildirdi.

Real Madrid'den 2013 yılında 47 milyon euro karşılığında Arsenal'e gelen ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Mesut Özil, bu sezon 6 maçta 396 dakika sahada kaldı.


şırnak maden kazası
7 işçinin can verdiği göçükte herkes serbest bırakıldı
zehirlenme olayı
Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı
eşref kolçak
Eşref Kolçak kaza geçirdi
Volkan Demirel
Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı
Beyaz Show
Beyaz Show'un başlayacağı tarih belli oldu
İlgili Haberler
Volkan Demirel

Dev derbi öncesi 'Ben hep buradayım' mesajı

Harun Ezer

Genç futbolcu eve gidiş yolunda can verdi

fenerbahçe

Fenerbahçe'den dev derbi öncesi taraftarlarına uyarı

turgut esendagli

Güle Güle efsane başkan Turgut Esendağlı

Son Dakika Haberleri
şırnak maden kazası

7 işçinin can verdiği göçükte herkes serbest bırakıldı

zehirlenme olayı

Son dakika çok sayıda öğrenci apart topar hastaneye kaldırıldı

eşref kolçak

Eşref Kolçak kaza geçirdi

Beyaz Show

Beyaz Show'un başlayacağı tarih belli oldu

 Yazarlarımız
mustafa oz

Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

Devam