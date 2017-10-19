Güle Güle efsane başkan Turgut Esendağlı

İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu’nun tanınmış emektar isimlerinden, TTFF eski başkanlarından, Enfield Belediyesi Meclis eski üyesi, Waltham Forest ve Kıbrıs Doğan Türk Birliği takımlarını çalıştıran Avrupa Gazetesi emekçilerinden merhum Turgut Esendağlı’nın cenaze namazı bügün perşembe sabahı Palmers Green Camiinde kılındı

İngiltere Kıbrıs Türk Toplumu’nun tanınmış emektar isimlerinden, TTFF eski başkanlarından, Enfield Belediyesi Meclis eski üyesi, Waltham Forest ve Kıbrıs DoğanTürk Birliği takımlarını çalıştıran Avrupa Gazetesi emekçilerinden merhum Turgut Esendağlı’nın cenaze namazı bügün perşembe sabahı Palmers Green Camiinde kılındı. Merhum Esendağlı, Enfield Lavender Hill Mezarlığına defnedildi.

Londra Süleymaniye cami baş imamı Burhan Aygün merhum Turgut Esendağlı’nın cenaze namazını kalabalık bir topluluk içinde kıldırdı

Galatasaray taraftarıydı

Londra Süleymaniye cami baş imamı Burhan Aygün merhum Turgut Esendağlı’nın cenaze namazını kalabalık bir topluluk içinde kıldırdı. Merhum Esendağlı, sıkı bir Galatasaray taraftarıydı. Tüm Londra spor camiası cenaze namazına katıldı. KKTC Londra Büyükelçisi Zehra Başaran’ın yanısıra Enfield Milletvekili Joan Ryan, Enfiled İşçi Partili Belediye Başkanı Christine Hamilton ve meclis üyeleri cenazeye gelerek merhumun oğlu Raif Esendağlı’ya taziyelerini bildirdi.

KKTC Londra Büyükelçisi Zehra Başaran’ın yanısıra Enfield Milletvekili Joan Ryan, Enfiled İşçi Partili Belediye Başkanı Christine Hamilton ve meclis üyeleri cenazeye gelerek merhumun oğlu Raif Esendağlı’ya taziyelerini bildirdi.

TFF Başkanı Kemal Soyer

Cenaze ve define katılan, TTFF Başkanı Kemal Soyer hem federasyonda çalıştıklarını hemde arkadaş olarak yıllarca Esendağlı ile birlikte mücadele verdiklerini söyledi. Soyer, TTFF adına çok büyük işler yapan TTFF eski başkanı merhum Esendağlı için çok üzgün olduğunu aktardı. Erken yaşta aramızdan ayrıldı dedi. TTTFF Başkanı Kemal Soyer, TTFF başkan yardımcısı Mehmet Elitok, TTFF Basın Sözcüsü Mustafa Çetinkaya, Tabzonspor UK Başkanı Sinan Kaya, Avrupa Gazetesi sahibi Vatan Öz, Esendağlı’nın federasyonda gençlere çok önem verdiğini konuştular.

Vatan Öz

Vatan Öz ayrıca, Avrupa Gazetesi’ne yıllarca emek veren Turgut Esendağlı’nın yerinin toplumda doldurulamaz olduğunu dile getirdi.

Turgut Esendağlı efsane başkan

İngiltere'deki futbol federasyonu başkanlarından Turgut Esendağlı geçirdiği kalp ameliyatı sonucunda hayata gözlerini yumdu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol takımlarından Doğan Türk Birliği eski başkanlarından, İngiltere’deki futbol federasyonu başkanlarından Turgut Esendağlı kalp ameliyatı sonrasında vefat etti.

Cenaze Namazı Kılındı

Merhum Turgut Esendağlı’nın Cenaze namazı bu perşembe kılındı. Merhum19 Ekim Perşembe sabahı, saat 10:45 te Palmers Green Camiinde kılınan namazın ardından 11:30’da Enfield Lavender Hill Mezarlığına defnedildi.

Efsane başkanlardan Turgut Esendağlı'nın oğlu Raif Esendağlı Facebook hesabında vefatı geçen cuma akşamı böyle duyurmuştu:

"Cuma akşamı akşam başarısız bir ameliyat sonucu babam Turgut Esendagli yı kaybettik. hepimizin başı sağolsun..."

Editörümüz Vatan Öz, merhum Turgut Esendağlı için şunları söyledi: “Avrupa Gazetesinin kurulduğu 2002 yılından beri dönem dönem emek veren dağtımından spor sayfalarına kadar görev alan, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonunun efsane başkanlarından, çeşitli takımları çalıştıran, Turgut Esendağlı kaldırıldığı hastanede son nefesini verdi. Son bir gol daha atamadı. Hakem oyunu uzatmalarda bitirdi. Gönüllerin şampiyonu Turgut Esendağlı. Yakınlarına sabır dileriz. Allah rahmet eylesin.”

TURGUT ESENDAĞLI

Doüum: 7 ŞUBAT 1963 – Ölüm 13 Ekim 2017 Londra