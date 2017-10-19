19/10/2017 13:03


KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

kktc cocuk fitnes milli takimi dunta sampiyonu oldu

KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı 13 – 15 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen “WFF Fit – Kid” WFF Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonasında Dünya Şampiyonu oldu

KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı 13 – 15 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen “WFF Fit – Kid”  WFF Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonasında Dünya Şampiyonu oldu. Uluslararası alanda bu yıl ikinci kez podyuma çıkan Çocuk Fitnes Milli Takımımız 11 ayrı kategoride şampiyon oldu. 3 çocuğun ikincilik madalyası aldığı yarışmada, bir de bronz madalya elde edildi.


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