KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı 13 – 15 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen “WFF Fit – Kid” WFF Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonasında Dünya Şampiyonu oldu

KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı 13 – 15 Ekim tarihleri arasında Sırbistan’da düzenlenen “WFF Fit – Kid” WFF Dünya Çocuk Fitnes Şampiyonasında Dünya Şampiyonu oldu. Uluslararası alanda bu yıl ikinci kez podyuma çıkan Çocuk Fitnes Milli Takımımız 11 ayrı kategoride şampiyon oldu. 3 çocuğun ikincilik madalyası aldığı yarışmada, bir de bronz madalya elde edildi.