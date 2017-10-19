Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu
Süper Lig'de bu hafta 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu
22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini FIFA koakrtlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.
Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19:30'da başlayacak.
İşte Süper Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler:
Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk
Göztepe - Alanyaspor: Fırat Aydınus
Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya
Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa
Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler
Sivasspor - Bursaspor:Yaşar Kemal Uğurlu
Kayserispor - Konyaspor: Ali Palabıyık
Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
Beşiktaş - Başakşehir: Mete Kalkavan