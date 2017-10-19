19/10/2017 12:25


Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

hakem

Süper Lig'de bu hafta 22 Ekim Pazar günü oynanacak Galatasaray ve Fenerbahçe derbisini yönetecek hakem belli oldu

22 Ekim Pazar günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe derbisini FIFA koakrtlı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Cüneyt Çakır'ın yöneteceği Galatasaray - Fenerbahçe derbisi 19:30'da başlayacak.

İşte Süper Lig'in 9. haftasındaki maçları yönetecek hakemler: 

Antalyaspor - Kasımpaşa: Ümit Öztürk

Göztepe - Alanyaspor: Fırat Aydınus

Osmanlıspor - Kardemir Karabükspor: Halis Özkahya

Akhisarspor - Gençlerbirliği: Suat Arslanboğa

Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Halil Umut Meler

Sivasspor - Bursaspor:Yaşar Kemal Uğurlu

Kayserispor - Konyaspor: Ali Palabıyık

Galatasaray - Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

Beşiktaş - Başakşehir: Mete Kalkavan


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