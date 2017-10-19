19/10/2017 12:14


Süper Lig'de 9. hafta maç programı

süper lig

Spor Toto Süper Lig'de 9. hafta, yarın akşam Antalyaspor-Kasımpaşa ve Göztepe-Aytemiz Alanyaspor mücadeleleriyle start verecek

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 9. haftada oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

20.00 Antalyaspor-Kasımpaşa (Antalya)

20.00 Göztepe-Aytemiz Alanyaspor (Bornova)

21 Ekim Cumartesi:

14.00 Osmanlıspor-Kardemir Karabükspor (Osmanlı)

16.30 Teleset Mobilya Akhisarspor-Gençlerbirliği (Manisa 19 Mayıs)

19.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Trabzonspor (Yeni Malatya)

22 Ekim Pazar:

14.00 Demir Grup Sivasspor-Bursaspor (Yeni 4 Eylül)

16.30 Kayserispor-Atiker Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.30 Galatasaray-Fenerbahçe (Türk Telekom)

23 Ekim Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Medipol Başakşehir (Vodafone Park)


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