19/10/2017 10:07


Rıza Çalımbay Trabzonsporlu futbolcuları çalıştırdı

Rıza Çalımbay

Trabzonspor'da bu sezonun sonuna kadar teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımı ilk kez yardımcısı Servet Çetin ile çalıştırdı

Antrenmana sakatlığı bulunan Slovak oyuncu Juraj Kucka haricinde tüm futbolcular katıldı. Bordo-mavililer, pas çalışmasının ardından yarı ve tam sahada çift kale maç yaptı. Çalışmada oyuncular, hırslarıyla dikkati çekti.Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde antrenmanların ilk 20 dakikası basına açık gerçekleştirilirken, bu kez çalışmanın tamamı basına açık yapıldı.

Hubocan burnuna darbe aldı

Trabzonspor'un Slovak futbolcusu Tomas Hubocan, Hugo Rodallega ile girdiği hava topu mücadelesinde burnuna darbe aldı. Burnu kanayan ve saha dışında sağlık ekibi tarafından bir süre tedavisi yapılan Slovak futbolcu, daha sonra çalışmaya devam etti. 


Hazal Kaya ve Ali Atay
Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti
mustafa emina sandal
Mustafa-Emina Sandal çifti boşanıyor mu
süper lig
Süper Lig'de 9. hafta maç programı
ehliyet
Ehliyet alacaklar için o sınav kaldırıldı
orman yangını
O teröriste Ege ormanlarını yakma talimatı vermişler
İlgili Haberler
süper lig

Süper Lig'de 9. hafta maç programı

Ali Şen

Ali Şen dev derbinin skorunu tahmin etti

Emre Aksoy

Trabzonspor'da o isim Rıza Çalımbay gelince istifa etti

Rıza Çalımbay

Trabzonspor Rıza Çalımbay'ı KAP'a bildirdi

Son Dakika Haberleri
Hazal Kaya ve Ali Atay

Hazal Kaya sevgilisi Ali Atay'a aşkını itiraf etti

mustafa emina sandal

Mustafa-Emina Sandal çifti boşanıyor mu

ehliyet

Ehliyet alacaklar için o sınav kaldırıldı

orman yangını

O teröriste Ege ormanlarını yakma talimatı vermişler

 Yazarlarımız
mustafa oz

Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

Devam