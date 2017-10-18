18/10/2017 17:17


Ali Şen dev derbinin skorunu tahmin etti

Ali Şen

Fenerbahçe eski Başkanı Ali Şen, 22 Ekim Pazar akşamı oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi açıklamalarda bulundu

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Samandıra'da mesaiye başladı. Derbiye kadar antrenmanlara gidecek olan Yıldırım, oyuncularla da sohbet ederek son durumunu öğreniyor. Bu derbinin havasını defalarca kez yaşayan Volkan Demirel ve Mehmet Topal, ilk kez derbiye çıkacak olan yabancı oyunculara atmosferi anlatarak motivasyonlarını yükseltiyor. 

Aykut Kocaman ve öğrencilerinin Galatasaray derbisinden galip geleceklerine inançları tam. Aziz Yıldırım da Samandıra ziyaretleri sırasında futbolculara galip geleceklerine inandığını söylüyor.

ALİ ŞEN SKORU SÖYLEDİ

Radyospor'a konuşan Ali Şen; "Aykut Kocaman uzun yıllar futbolcu olarak bu dünyanın içindeydi, daha sonra teknik direktör oldu. Nereye giderse gitsin, demek ki farkın suni olduğunu görüyor. Pazar akşamı Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yener ve fark 5’e iner. Bir antrenörün hep hedefi olmalı. Fenerbahçe’nin teknik direktörü yenmeye gideceğiz diyor. Fark var, ama o fark kapanacak. Öne geçeceğiz diyor. Buna inanan bir teknik direktör oyuncularını da inandırır. Sezon başından beri şampiyon olacağız diyor. Anlaşılıyor ki bu dediğini yapacak." şeklinde konuştu.


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