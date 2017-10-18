18/10/2017 16:48


Trabzonspor'da o isim Rıza Çalımbay gelince istifa etti

Emre Aksoy

Trabzonspor Mali İşler Koordinatörü Emre Aksoy, teknik direktörlük görevine Rıza Çalımbay'ın getirilmesinin ardından istifa etti

Aksoy, açıklamasında, “Trabzonspor gibi büyük bir kulüpte, Trabzon kentinin en büyük camiasında, insanların her gün düşündüğü, konuştuğu bir takımda yöneticilik yapma onuruna nail olduk. Bugün geldiğimiz noktada, yöneticiliğin yönetememek olduğunu görmekteyim. Hataları hatalarla çözmeye çalışmak, akıl ve el birliğiyle hareket etmemek Trabzonspor'un geleceğiyle oynamaktır. Ersun Yanal'ı takımın başına getirilmesi en başından yanlış bir tercihti. Sezon başında hoca değişikliğine gidilmesi gerekiyordu, yapılan yanlışlar düzelir düşüncesiyle devam ettik. Beklenen yine olmadı. Son alınan kararla Ersun Yanal'ın yerine Rıza Çalımbay getirildi. Çalımbay iyi bir hoca, iyi bir insan olabilir. Trabzonspor ile başarılı bir performans sergileyebilir. Ancak bu gibi kararlar, Trabzonspor'un geleceğini etkileyecek hamleler yönetim kurulunun ortak aklıyla yapılmalı. Ne yazık ki bu yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Rıza Çalımbay tercihini eleştiren Aksoy, “Trabzonspor'un çok iyi bir kadrosu var. Kaliteli oyunculardan kurulu bir kadro oluşturuldu. Çok büyük paralar harcandı. 50. yılda şampiyonluk hedefi koyduk. Liderin puan olarak gerisinde kalan bir Trabzonspor olabilir fakat ligde üst sıraları ilgilendiren maçlar daha yeni başlıyor. Biz şampiyonluktan ümidimizi kesmiş gibi Rıza Çalımbay'ı takımın başına getirdik. Hedef şampiyonluksa Rıza Hoca doğru tercih mi? Şampiyonluktan uzaklaştıysak Rıza Hoca tek tercih mi? Bu şehrin yetiştirdiği değerler var, o değerler Türkiye'nin dört bir yanında teknik direktörlük yapıyor. Onlardan biri olabilirdi” açıklamasında bulundu.Aksoy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“Camiamızın ve taraftarımızın takımın gidişatına haklı tepkileri var. Onları anlıyor ve hak veriyorum. 1461 Trabzon'a da seçim öncesi koyduğumuz hedeflerin hiçbiri gerçekleştirilmediği gibi 2 sezon üst üste küme düştü. Başarı için geldik ancak somut bir adım atılamadı. Yönetim anlayışını ortak akla dönüştüremedik. Yönetim kurulu olamadığımız, ortak kararlar alamadığımız yerde durmanın bir anlamı da yok. Ben kendi adıma camiamızdan ve taraftarlarımızdan özür diliyor ve müsaade istiyorum. Bugün itibariyle Trabzonspor'daki görevimi ve yönetim kurulu üyeliğimi bırakıyorum. Kulübümüze can-ı gönülden başarılar dilerim.” 

 

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