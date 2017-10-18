18/10/2017 12:55


Trabzonspor Rıza Çalımbay'ı KAP'a bildirdi

Rıza Çalımbay

Trabzonspor, teknik direktör Rıza Çalımbay ile 2017-2018 sezonu için anlaşmaya vardığını KAP'a bildirdi

İşte Trabzonspor'un, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklama:Şirketimiz ile Sayın Rıza Çalımbay arasında, profesyonel futbol takımımızın teknik direktörlüğü konusunda, 2017/2018 futbol sezonu sonuna kadar anlaşma sağlanmıştır.

Yardımcısı da belli

Trabzonspor'un yeni teknik direktörü Rıza Çalımbay'ın yardımcılığını da eski futbolcu Servet Çetin yapacak.


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