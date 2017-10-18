18/10/2017 10:39


Hoffenheim Başakşehir maçı canlı yayın bilgileri

Hoffenheim Başakşehir

UEFA Avrupa Ligi C Grubunda temsilcimiz Başakşehir, rakibi Hoffenheim ile mücadele edecek

Rhein-Neckar Arena'da TSİ 22.05'te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonundan hakem Aleksei Eskov yönetecek. Maç, Tivibu Spor 2'den naklen yayınlanacak.UEFA Avrupa Ligi ilk maçında sahasında Ludogorets ile golsüz berabere kalan, ikinci maçında da Braga'ya deplasmanda 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, Hoffenheim'ı mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor.

Muhtemel 11

Medipol Başakşehir'in, Hoffenheim karşısındaki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Babacan, Caicara, Attamah, Epureanu, Clichy, Gökhan İnler, Mahmut Tekdemir, Mossoro, Elia, Visca, Adebayor.


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