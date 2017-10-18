18/10/2017 08:47


Bordo mavililer teknik direktör Rıza Çalımbay ile anlaştı

Rıza Çalımbay

Trabzonspor 6-1'lik farklı skorun ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın sözleşmesini feshetmişti

Trabzonspor'un Yanal ile yollarını ayırmasının ardından Rıza Çalımbay ile prensipte anlaştığı öğrenildi. Çalımbay, İstanbul'da Trabzonspor yönetimiyle görüşerek, prensipte anlaşmaya vardıklarını belirtti.Sabah Trabzon'a geleceğini ifade eden Çalımbay, bordo-mavili kulüple sözleşme imzalayacaklarını ifade etti. Trabzonspor'un sezon sonuna kadar sözleşme yapacağı kaydedildi.

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