Monaco 1-2 Beşiktaş maçı özeti ve golleri izle
Beşiktaş dün akşam rakibi Monaco'ya karşı elde ettiği 2-1'lik skorla puanını 9'a yükseltti
Şampiyonlar Ligi mücadelesinde dün akşam siyah beyazlı ekip, rakibi Monaco ile karşı karşıya geldi. Mücadele sBeşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı.
KARŞILAŞMANIN ÖNEMLİ ANLARI
30. dakikada Monaco, mücadelede öne geçti. Balde'nin pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Falcao, Pepe'den sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Fabricio'nun solundan ağlara gönderdi: 1-0.
34. dakikada Beşiktaş, skora denge getirdi. Talisca'nın pasıyla sağ kanatta topu alan Quaresma'nın ortasında altıpas içinde yükselen Cenk Tosun'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-1.
54. dakikada Beşiktaş, mücadelede öne geçti. Monaco savunmasının uzaklaştırmak istediği top ceza sahası yayı sağındaki Tolgay Arslan'ın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda yan direkten dönen meşin yuvarlağı ceza sahası içi sol çaprazdaki Babel aldı. Hollandalı oyuncunun pasıyla altıpas gerisinde topla buluşan Cenk Tosun'un bekletmeden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2.
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