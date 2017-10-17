Milli güreşçi ve akrabasına saldıran kişiler yakalandı

Geçtiğimiz hafta saldırıya uğrayan milli güreşçi Cenk İldem ve akrabasına saldıran 4 kişinin yakalandığı öğrenildi

Cenk İldem olayın ardından, “Aile yemeğinden dönüp eşimi alacaktım. Arabadan 5 kişi indi, dördünde silah vardı. 3-4 el ateş ettiler. Ancak filmlerde olur derdim başıma geldi. Biraz sıkıntılı kişilerdi. Güvenlik güçleri olayı soruşturuyor. Korkulacak bir şey yok. Durumum ciddi değil. 10 güne normale dönerim” açıklamasında bulunmuştu.

Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayın ardından saldırıya karışan Ahmet T., Alpay G., Alpaslan B. ve Muhammet K.’yı gözaltına aldı.Ahmet T. ve Alpay G., emniyetteki sorgularının ardından serbest kalırken, hırsızlıktan kaydı olan Alpaslan B. ve Muhammet K., adliyeye sevk edildi.2 kişinin olayın yol verme tartışması nedeniyle yaşandığını, ateş açtıkları kişinin milli güreşçi olduğunu bilmediklerini söyledikleri iddia edildi.