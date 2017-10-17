Volkan Demirel dev derbide forma giyecek mi
Süper Lig'de lider Galatasaray 22 Ekim Pazar günü evinde ağırlayacağı Fenerbahçe'yi mağlup etmek istiyor
Fenerbahçe teknik direktörü Aykut Kocaman, Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından oyuncularına 1 günlük izin verirken, derbi hazırlıkları bugün başlayacak. Zorlu maçın kadrosunu kurmakta zorlanan Kocaman’ın aklındaki en büyük soru işareti kale.
Yeni Malatyaspor maçında iyi bir performans sergileyen Kameni’yi bu mücadelede sahaya sürmeyi hedefleyen Kocaman, derbi tecrübesi bulunan Volkan Demirel’i ise kulübede oturtacak.