17/10/2017 08:56


Dursun Özbek dev mücadele öncesi borçları kapattı

Dursun Özbek

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev derbi öncesinde Dursun Özbek, geçmişten kalan borçları kapatarak futbolculara 10 milyon euro ödeme yaptı

Derbi öncesi futbolculara bir müjde daha gelecek. Bu sezon başında prim sistemini kaldıran yönetim yeni sözleşmelerdeki maç başı parasına puan kıstası getirmişti. Ancak takıma Fenerbahçe maçı için prim verilmesi bekleniyor.

Sezonu Avrupa’daki Östersunds maçlarıyla açan Galatasaray için Temmuz ayında geçerli Passolig kart sayısı 511 bindi ve sarı-kırmızılılar Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın gerisindeydi. Ancak Tudor ve öğrencilerinin performansı taraftarları tribüne çekti. Geçen 8 haftada Galatasaray adına tam 90 bin adet yeni Passolig kartı satın alındı.

601 bin rakamına ulaşan Galatasaray puan tablosunda olduğu gibi Passolig sayısında da zirveye çıktı. Galatasaray’ın ardından 588 binle Fenerbahçe geliyor ve Beşiktaş 553 binle 3.sırada yer alıyor. 40 bin kombineye sahip Galatasaray maçlarını Türk Telekom Stadı’nda kapalı gişe oynarken, deplasmanlarda da taraftarı tribünleri dolduruyor.


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