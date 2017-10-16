Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın evine konuk olacak

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılacak.

Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor.

Kategori Bilet Fiyatı

1. Kategori 1.600,00 TL

2. Kategori 1.500,00 TL

3. Kategori 1.200,00 TL

4. Kategori 1.200,00 TL

5. Kategori 1.000,00 TL

6. Kategori 750,00 TL

7. Kategori 560,00 TL

8. Kategori 400,00 TL

9. Kategori 335,00 TL

10. Kategori 255,00 TL

11. Kategori 217,00 TL