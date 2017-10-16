16/10/2017 23:08


Galatasaray Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları

Galatasaray Fenerbahçe

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın evine konuk olacak

Süper Lig'de Galatasaray ile Fenerbahçe arasında 22 Ekim Pazar günü oynanacak derbi maçın biletleri yarın satışa sunulacak.Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Stadı'nda saat 19.30'da başlayacak karşılaşmanın biletleri, öncelikle GS Bonus Kart ve GS Mobile sahipleri için satılacak.

Satışa sunulacak biletlerin fiyatları 400 ile 800 lira arasında değişiyor.

Kategori        Bilet Fiyatı

1. Kategori 1.600,00 TL

2. Kategori 1.500,00 TL

3. Kategori 1.200,00 TL

4. Kategori 1.200,00 TL

5. Kategori 1.000,00 TL

6. Kategori  750,00 TL

7. Kategori  560,00 TL

8. Kategori  400,00 TL

9. Kategori  335,00 TL

10. Kategori  255,00 TL

11. Kategori  217,00 TL


Galatasaray Fenerbahçe
Dev derbinin favori takımı belli oldu
Yeryüzü Güzeli
Yeryüzü Güzeli yarışmasının birincisi belli oldu
Melih Gökçek
Kulisleri sallayan bomba iddia Melih Gökçek odasını mı topladı
mandalina
Mandalinanın sağlığa bilinmeyen faydaları
on numara çekiliş
16 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu
İlgili Haberler
Galatasaray Fenerbahçe

Dev derbinin favori takımı belli oldu

şenol güneş

Şenol Güneş Monaco Beşiktaş maçı öncesi konuştu

ersun yanal

Trabzonspor'da Ersun Yanal devri sona erdi

Atiker Konyaspor

Konyaspor'dan Galatasaraylı taraftar hakkında açıklama

Son Dakika Haberleri
Yeryüzü Güzeli

Yeryüzü Güzeli yarışmasının birincisi belli oldu

Melih Gökçek

Kulisleri sallayan bomba iddia Melih Gökçek odasını mı topladı

mandalina

Mandalinanın sağlığa bilinmeyen faydaları

on numara çekiliş

16 Ekim On Numara çekiliş sonuçları belli oldu

 Yazarlarımız
turker erturk

İktidarın Anlayamadığı Nedir?

Türkiye’de iktidar şöyle düşünüyor; “Madem ki ABD Suriye ve Irak coğrafyasında IŞİD’le mücadele etmek istiyor, niçin benimle işbirliği yapmıyor, beraberce askeri operasyona ışık yakmıyor ve ...

Devam