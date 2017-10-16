Şenol Güneş Monaco Beşiktaş maçı öncesi konuştu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, yarın akşam deplasmanda Monaco ile oynayacakları maç öncesinde önemli açıklamalarda bulundu

Şampiyonlar Liginde yarın önemli bir sınava çıkacak olan siyah beyazlı takımın teknik direktörü Güneş, II. Louis Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında G Grubu'nun dengeli olduğuna değinerek, "Gruba başlarken 4 takımın da dengeli olduğunu ve sıralamanın belli olmayacağını düşünüyorduk. Şu anda 2 maç oynandı ve 4 maçımız daha var. Yarın zor bir maç oynayacağız. Bireysel açıdan çok iyi oyuncuları olan bir takımla karşılaşacağız. Şu anda aldıkları puan kimseyi aldatmasın. Monaco ile iki maç üst üste oynayacağız. Burada ve sahamızdaki maçın sonucu gruptaki yerimizi tayin edecek." diye konuştu.

Şenol Güneş, Monaco'nun son zamanlarda elde ettiği transfer başarılarına değinerek, şunları kaydetti:

"Tarihi önemli ve geçen sezon çok başarılı sonuçlar alan ve bunu transferlerde çok iyi kullanan bir takım. Yaklaşık 350 milyon avro transfer parası kazanan, 100 milyon avroya da oyuncu alan bir takımla oynayacağız. Böyle takımlara karşı rakamsal verilerle değil oynayarak sonuç alıyoruz. Futbol, değişken sonuçları olan bir oyun. Zaman zaman parası ve gücü olan takımlar da kaybedebiliyor. Biz de bu maça en iyi şekilde hazırlandık. Sonucun ne olacağını bilmiyorum ama en iyi futbolumuzu oynayacağız."

"Her maça aynı anlayışla çıkıyoruz"

Şenol Güneş, her maça güzel futbol oynamak ve iyi sonuç almak için çıktıklarını söyledi.

Hafif sakatlığı bulunan Orkan Çınar haricinde eksik oyuncularının olmadığını aktaran Güneş, "Orkan Çınar haricinde sakat yok ama performans olarak hazır olmayan futbolcular olabilir. Geç gelenler, sakatlıktan dönenler var. Yarınki maçta farklılıklar olabilir. Her maça aynı anlayışla çıkıyoruz. Güzel futbol oynamak ve iyi sonuç almak istiyoruz. Yarın da aynı şeyi düşüneceğiz." ifadelerini kullandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final oynamak veya Süper Lig'de şampiyon olmak seçenekleri arasında tercih yapması durumunda hangisini seçeceğinin sorulması üzerine Güneş, "Sadece yarınki maçı düşünüyoruz. Monaco maçında güzel futbol oynamak ve kazanmak istiyoruz. Umarım istediğimiz olur." şeklinde görüş belirtti.

"Oyuncularım iyi niyetli"

Güneş, Süper Lig'de son 3 maçı kazanamalarını değerlendirerek, oyuncularının iyi niyetli olduğunu ve ellerinden geleni yapacağını düşündüğünü söyledi.

Son 3 lig maçında puan kaybetmelerini normal olarak değerlendiren Şenol Güneş, şöyle devam etti:

"Bu gayet normaldir. Bunun üzerinden spekülasyon yapmak istemiyoruz ama eleştirenlere saygı duyuyoruz. Bir maçın kazanılmasının ve kaybedilmesinin birçok sebebi olabilir. Oyuncularımın iyi niyetli olduğunu ve elinden gelen gayreti göstereceğini düşünüyorum. Tabii ki maç kaybettikleri için üzüntüleri olacaktır. Kazanmanın da morali olacaktır. Bazen arka arkaya kazandığınızda kendi durumuzu anlamayabilir, kaybettiğinizde de panikleyebilirsiniz. Şu anda öyle bir durum yok. Yarın oynayacağımız rakibin gücünü biliyoruz. O güce cevap verip, kendi oyunumuzla 3 puan almak istiyoruz."

"İki maçı da kazanmak çok büyük avantaj olur"

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü, grupta elde ettikleri 6 puanın garantisi olmadığına değinerek, "Aldığınız puanların bir garantisi yok ama avantajı var. Puanlara bakarak değil kendi futbolumuzu oynayacağız. Üst üste iki maç yapacağımız için iki maçtaki sonuçlar da çok önemli. İki maçtan birini kazanmak bizim için çok büyük avantaj olur. İki maçı da kazanmak daha da büyük avantaj olur. Kaybettiğimizde de avantaj rakibe geçer. Bunların hepsini biliyoruz ama bunlarla kafamızı yormuyoruz. Her şeyimizle yarınki maça hazırlanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Monaco'nun seyirci anlamında kendilerine baskı kuramayacağını aktaran Şenol Güneş, sözlerini söyle tamamladı:

"Seyirci açısından çok baskı olacağını beklemiyorum. Tabii ki takımlarını destekleyecekler. Biz o tecrübeye sahibiz. Oyun olarak rahat maç olmayacak. Becerikli ve hızlı oyuncuları var. Biz de bu tip oyunlara hazırız. Her iki takımın da güç olarak birbirini görme şansı olacak. Hem ekonomik hem de başarı olarak iyi bir çizgisi olan Monaco, bu sene değişime uğradığı için atmosfer olarak geri düşmesine rağmen iyi bir takım olduğunu düşünüyorum. İyi takımlar zaman içinde düzeltir. Yarınki maçın sonucunu söyleyemiyorum ama güzel bir oyun olmasını bekliyorum. Çünkü iyi bir takımla oynayacağız."