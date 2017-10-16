16/10/2017 16:37


Trabzonspor'da Ersun Yanal devri sona erdi

ersun yanal

Süper Lig'de rakibi Akhisarspor'a 6-1'lik skorla mağlup olan Trabzonspor, teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Farklı mağlubiyetin ardından yönetim ve Yanal acil bir toplantı gerçekleştirdi ve yolların ayrılmasına karar verildi. Ersun Yanal ise kararın hızlıca alınması gerektiğini ifade etmiş ve her ihtimalin masaya yatırılacağını söylemişti.

Gece ilerleyen saatlerinde ise yayıncı kuruluş Bein Sports, Ersun Yanal döneminin sona erdiğini açıklamıştı. İlerleyen saatlerde bordo-mavili kulüpten konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.


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