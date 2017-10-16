16/10/2017 16:34


Konyaspor'dan Galatasaraylı taraftar hakkında açıklama

Atiker Konyaspor

Geçtiğimiz hafta Konyaspor ile Galatasaray arasında oynanan maç öncesi darp edilen Galatasaraylı taraftarla ilgili Konyaspor Kulübünden açıklama yapıldı

Konyaspor tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Geçtiğimiz hafta sonu Galatasaray ile oynadığımız karşılaşma öncesinde kesinlikle tasvip etmediğimiz bir olay yaşanmıştır. Konu hakkında sosyal medyada yer alan görüntüleri ve haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Bizim rakiplerimizle olan mücadelemiz sadece ve sadece saha içindedir. Bunun dışında sözlü ya da fiili bir şekilde gerçekleştirilen ve centilmenliğe asla sığmayan her türlü girişim 95 yıllık tarihi olan bir kulübe yanı sıra onun büyük camiasına zarar vermektedir.

Şiddeti benimsemiş ve bunu bir maharet gibi gören futbol sever kisvesi altındaki holiganları, maalesef bütün kulüplerimizin taraftar profillerinde görmemiz mümkün. Bu tür görüntüleri savunarak sümen altı edip görmezden gelerek meselelerimizi çözemeyiz. Atiker Konyaspor Yönetim Kurulu olarak, genç kardeşimizin yaşadığı nahoş olay için üzüntülerimizi belirtiyor, kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Şiddeti kesinlikle tasvip etmediğimizin altını bir kez daha özellikle çiziyor ve kendisini FC Salzburg ile önümüzdeki Perşembe akşamı oynayacağımız UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında stadyumumuzda misafir etmek istiyoruz.'


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