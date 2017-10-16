16/10/2017 11:14


UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı

UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü hafta maçları 17-18 Ekim tarihlerinde oynanacak

Türkiye'nin Şampiyonlar Ligi'ndeki tek temsilcisi Beşiktaş, G Grubu'ndaki üçüncü maçında, yarın TSİ 21.45'te Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

Ligde üçüncü hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:

Yarın:

21.45 Maribor (Slovenya) - Liverpool (İngiltere)

21.45 Spartak Moskova (Rusya) - Sevilla (İspanya)

21.45 Feyenoord (Hollanda) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

21.45 Manchester City (İngiltere) - Napoli (İtalya)

21.45 Leipzig (Almanya) - Porto (Portekiz)

21.45 Monaco (Fransa) - Beşiktaş

21.45 Real Madrid (İspanya) - Tottenham (İngiltere)

21.45 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Borussia Dortmund (Almanya)

18 Ekim Çarşamba:

19.00 Karabağ (Azerbaycan) - Atletico Madrid (İspanya)

21.45 Benfica (Portekiz) - Manchester United (İngiltere)

21.45 CSKA Moskova (Rusya) - Basel (İsviçre)

21.45 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)

21.45 Anderlecht (Belçika) - Paris Saint-Germain (Fransa)

21.45 Chelsea (İngiltere) - Roma (İtalya)

21.45 Barcelona (İspanya) - Olympiakos (Yunanistan)

21.45 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz) 


UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı
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