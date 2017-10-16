16/10/2017 09:16


Monaco Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Monaco Beşiktaş

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş rakibi Monaco ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Monaco, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında, 17 Ekim Salı günü karşılaşacaklar. TSİ 21.45'te başlayacak maç TRT1 kanalından ekrana gelecek. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak. 


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