Monaco Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

Şampiyonlar Ligi mücadelesinde temsilcimiz Beşiktaş rakibi Monaco ile karşı karşıya gelecek

Beşiktaş ve Monaco, Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. maçında, 17 Ekim Salı günü karşılaşacaklar. TSİ 21.45'te başlayacak maç TRT1 kanalından ekrana gelecek. Beşiktaş'ın UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. haftasında Fransa temsilcisi Monaco ile deplasmanda oynayacağı maçta, Sırbistan Futbol Federasyonundan hakem Milorad Mazic görev yapacak.