16/10/2017 08:48


Süper Lig ekibinin kalecisi başına aldığı darbe nedeniyle can verdi

kaleci huda

Endonezya Süper Lig ekibinden Persela'nın file bekçisi Choirül Huda, Semen Padang ile oynanan maçta başına aldığı darbe sonucu hayatını kaybetti

Persela Kulübünün sosyal medyada hesabından yapılan açıklamada, 38 yaşındaki Huda'nın Lamongan kentinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiği bildirildi.

Karşılaşmanın ilk yarısında ceza alanına gelen topu karşılamak için hareketlenen takım arkadaşı Ramon Rodrigues ile çarpışan Huda, başına aldığı darbenin etkisiyle bilincini kaybetmiş ve uzun süre yerde kalmıştı. Saha içinde tedavi edilen tecrübeli kaleci, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.


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