Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar

Dün akşam rakibi Yeni Malatyaspor'u mağlup eden Fenerbahçe takımının teknik direktörü Aykut Kocaman gelecek hafta konuk olacakları Galatasaray'a adeta göz dağı verdi

Aykut Kocaman galibiyetin ardından şu açıklamalarda bulundu: 'Düşüncelerimizi gerçekleştirip dönmek için elimizden gelen çaba göstereceğiz. Bu maç üzerimizdeki ölü toprağını atmamız için önemliydi.. Galatasaray maçına odaklanacağız, istediğimiz sonucu alıp geleceğiz... Son derece kuvvetli bir takım ,sezona da iyi başladıklar ama bizim puana daha çok ihtiyacımız var. Galatasaray maçına gideceğiz, oynayacağız, kazanma inancını hiçbir zaman kaybetmeden, kazanarak döneceğiz.'

MORALLİ GİDECEĞİZ

Maç fazlasıyla da olsa zirveyle aralarındaki puan farkının 11’e yükseldiğini söyleyen Kocaman, “Sadece bu yüzden kazanmamız gerekiyordu. Ardından Akhisar gibi kötü oynadığımız bir maçın da izlerini silmek için taraftarımıza, özür anlamında bir galibiyete ihtiyacımız vardı. Bu duygularla başladı oyuncular. Hızlı bir başlangıçtı. Bunu ilk yarı boyunca sürdürdük. Malatya da karşılık verdi. İlk başta 2 fark, ardından 3. gol Bizim adımıza klişelerimizden birisi, anlamsız bir gol. Esas itibariyle Galatasaray maçı öncesinde var olan puan farkını indirmeyi başardık, bir adım da olsa moralli olarak Galatasaray deplasmanına gideceğiz” dedi.

“Puan farkının verdiği sıkıntı vardı”Maçta gergin olup olmadığı sorulan Aykut Kocaman, “Nasıl bir görüntü verdiğimi bilmiyorum ama kendi içimde şunu söyleyebilirim, gergin değilim. Şu var ki, bu kadar puan farkı doğru değildi. Maça çıkarken 11 puanlık bir fark vardı. Temel olarak devreye kadar, taraftar açısından da camia açısından da çevrilebilir, katlanılabilir bir farkla gitmek istiyoruz. Bunun verdiği bir sıkıntı var diyebiliriz ama gergin değilim” ifadelerini kullandı.

GALATASARAY PUAN KAYBEDECEK

Hakemlerle ilgili olarak da konuşan Kocaman, “Kazandığımız maçtan sonra hakemle ilgili söylenmemeli diye düşünmeyelim, ilk goldeki yanlış olduğunu düşündüğüm hareketten sonra skor farklı olunca, hemen hemen bütün kararlarında duygularıyla kararlar verdi. Bizim lehimize de hatalı kararlar verdi. Bir kere sonuç ne olursa olsun, lig önümüzdeki hafta bitmeyecek. Galatasaray, ligin büyük ihtimalle ilk 5 sırasında yer alacak takımlarla arka arkaya oynayacak. Bunların hepsini kazanma şansına sahip olsa da, puan ortalamasının normale döneceği maçlar olarak görülüyor. Takımlar nereye doğru evrilecek bilmiyorum ama bu sezon puan kayıplarının fazla olacağını düşünüyorum. Özellikle deplasman kayıpları fazla olacaktır. Galatasaray’ın buraya doğru gideceğini düşünüyorum. Ama öte yandan kazananın moral motivasyon olarak çok iyi yere geleceği de bir gerçek. İhtiyacımız kazanmak. Gideceğiz, oynayacağız ve daha evvel yaptığımız gibi kazanarak döneceğimizi düşünüyorum. Derbi maçının hakemiyle ilgili ne söylesem havada kalacak. Ama genel olarak ben şikayetlerimi bildiriyorum. Bizim durumumuz pek parlak değil” açıklamalarında bulundu.