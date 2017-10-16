16/10/2017 08:24


Bordo mavililer Ersun Yanal ile yolları ayırıyor

ersun yanal

Trabzonspor, evinde Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Muharrem Usta'nın yurt dışında olduğu kaydedilirken yöneticilerin, "Hocam gelinen bu noktadan sonra hem sen hem de biz yıpranmayalım, yolları ayırmak en doğrusu" şeklinde yaklaşım gösterdiği kaydedildi. Yanal'ın bu öneriye olumlu yaklaştığı ve fesih şartlarının görüşüldüğü belirtildi.

Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta’nın yurt dışında olması nedeniyle yapılacak son görüşmede sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan teknik direktör Ersun Yanal ile fesih şartlarının konuşulacağı ve son kararın verileceği belirtildi.

Ersun Yanal ile bugün yollarını resmen ayırması beklenen Trabzonspor’da yönetimin yeni teknik adam için yerli mi yoksa yabancı mı olsun konusunda bir görüşme daha yapacağı, yönetim içerisindeki bir grubun yabancı teknik adamdan yana tavır aldığı, bir grubun ise lige tanıyan yerli bir hocanın takımın başına gelmesi noktasında fikirlerini beyan ettiği kaydedildi.

 

UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı
Şeyma Subaşı
O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı
işsizlik rakamları
TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı
deniz baykal
Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama
abd heyeti
Vize geriliminin ardından Ankara'da kritik görüşme
İlgili Haberler
UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Liginde üçüncü hafta maç programı

Monaco Beşiktaş

Monaco Beşiktaş maçı saat kaçta ve hangi kanalda başlayacak

kaleci huda

Süper Lig ekibinin kalecisi başına aldığı darbe nedeniyle can verdi

Aykut Kocaman

Aykut Kocaman'dan Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar

Son Dakika Haberleri
Şeyma Subaşı

O Ses Türkiye yarışmacısı Şeyma Şubaşı'ya çeyrek altın taktı

işsizlik rakamları

TÜİK işsizlik rakamlarını açıkladı

deniz baykal

Son dakika Hastaneden Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama

abd heyeti

Vize geriliminin ardından Ankara'da kritik görüşme

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam