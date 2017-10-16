Bordo mavililer Ersun Yanal ile yolları ayırıyor

Trabzonspor, evinde Akhisarspor'a karşı aldığı 6-1'lik mağlubiyet sonrası teknik direktör Ersun Yanal ile yollarını ayırdı

Muharrem Usta'nın yurt dışında olduğu kaydedilirken yöneticilerin, "Hocam gelinen bu noktadan sonra hem sen hem de biz yıpranmayalım, yolları ayırmak en doğrusu" şeklinde yaklaşım gösterdiği kaydedildi. Yanal'ın bu öneriye olumlu yaklaştığı ve fesih şartlarının görüşüldüğü belirtildi.

Bordo mavili kulübün Başkanı Muharrem Usta’nın yurt dışında olması nedeniyle yapılacak son görüşmede sözleşmesi sezon sonunda sonra erecek olan teknik direktör Ersun Yanal ile fesih şartlarının konuşulacağı ve son kararın verileceği belirtildi.

Ersun Yanal ile bugün yollarını resmen ayırması beklenen Trabzonspor’da yönetimin yeni teknik adam için yerli mi yoksa yabancı mı olsun konusunda bir görüşme daha yapacağı, yönetim içerisindeki bir grubun yabancı teknik adamdan yana tavır aldığı, bir grubun ise lige tanıyan yerli bir hocanın takımın başına gelmesi noktasında fikirlerini beyan ettiği kaydedildi.