Fenerbahçe rakibi Malatyaspor karşısına 4 eksikle çıkacak

Spor Toto Süper Lig'in 8 haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile mücadele edecek olan Fenerbahçe'de hedef galibiyet

Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki Fenerbahçe, ligde topladığı 11 puanla 8. haftaya 7. sırada girdi.Erol Bulut yönetimindeki Evkur Yeni Malatyaspor ise 8 puanla 12. sırada yer alıyor.

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Sarı-lacivertliler, Evkur Yeni Malatyaspor karşısına 4 futbolcusundan yoksun çıkacak.Fenerbahçe'de uzun süredir sakatlığı bulunan Van Persie'nin yanı sıra Alper Potuk, Skrtel ve İsmail Köybaşı cezalı olmaları sebebiyle karşılaşmada forma giyemeyecek.Fenerbahçe ile Evkur Yeni Malatyaspor arasında Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 19.30'da başlayacak mücadeleyi hakem Alper Ulusoy yönetecek.