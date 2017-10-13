Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu
Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek
Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.
Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet oğuz, Uğur, Palitsevich, Ahmet İlhan, Scekic, Muric, Ndiaye, Serdar özkan, Khalili, Zeki
Yedekler:Taha, Yıldırım, Milinkovic, Guidileye, Alper, Rantie, Skuletic, Orhan, Jailton, Mehmet Taş
Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Cenk Tosun, Negredo
Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Adirano, Necip, Tolgay, babel, Quaresma, Mustafa