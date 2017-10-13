13/10/2017 19:36


Gençlerbirliği Beşiktaş maçı ilk 11'ler belli oldu

Gençlerbirliği Beşiktaş

Spor Toto Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile Gençlerbirliği karşı karşıya gelecek

Bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadele beIN Sports 1'den canlı olarak ekranlara gelecek.

Gençlerbirliği: Hopf, Ahmet oğuz, Uğur, Palitsevich, Ahmet İlhan, Scekic, Muric, Ndiaye, Serdar özkan, Khalili, Zeki

Yedekler:Taha, Yıldırım, Milinkovic, Guidileye, Alper, Rantie, Skuletic, Orhan, Jailton, Mehmet Taş

Beşiktaş: Fabri, Gökhan Gönül, Pepe, Tosic, Caner, Atiba, Oğuzhan, Lens, Talisca, Cenk Tosun, Negredo

Yedekler: Tolga, Utku, Mitrovic, Fatih, Adirano, Necip, Tolgay, babel, Quaresma, Mustafa


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