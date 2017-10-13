Fenerbahçe'den Ali Koç'un açıklamalarına jet yanıt

Fenerbahçe Genel Sekreteri Mahmut Uslu, Ali Koç'un yaptığı açıklamaya cevap verdi

Fenerbahçe Kulübünün resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Öncelikle ifade etmek isterim ki Sayın Ali Koç, 10 Ekim 2017 tarihli talep yazısı ile ilgili olarak beni aramamıştır. Daha önce özel bir konu ile ilgili kendisini telefon ile aramış ve fakat görüşememiş olmamız üzerine Sayın Ali Koç dün akşam beni bu konu ile alakalı olarak telefon ile aramıştır. Özel konunun konuşulması sonrasında Sayın Ali Koç söz konusu talep yazısından bahsetmiş, ben de kendisine kulübün ilgili birimlerinin konuyu Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında değerlendirdiklerini ve neticeden kendisinin yazılı olarak bilgilendirileceğini söyledim. Sayın Ali Koç da telefon görüşmemizde Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında yapılacak değerlendirmenin olumsuz olabileceğini hususunun kendi hukukçuları tarafından da benzer şekilde değerlendirildiğini bana ifade etmiştir. Esasen bu değerlendirme son derece doğrudur. Fenerbahçe Spor Kulübü, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında sistemi ve alt yapısı türünün en iyi örneklerindendir. KOÇ HOLDİNG sistemi ve alt yapısı da büyük ölçüde Fenerbahçe Spor Kulübü sistem ve alt yapısına benzemektedir.

Fenerbahçe Kulübü Başkan adayı Ali Koç, Sarı-lacivertlileri ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

Aramızdaki konuşma kesinlikle resmi bir görüşme olmayıp, dostluk çerçevesinde yapılmış bir görüşmedir. Bu görüşmede açıkladığım şahsi düşüncem, kulübün resmi görüşü değildir. Sayın Ali Koç ile aramızda geçen bu konuşma esaslı unsurları çarpıtılmak suretiyle Ahmet Ercanlar imzası ile bugün Hürriyet Gazetesinde yayınlanmıştır. Ahmet Ercanlar bu konuşmaya taraf değildir ve haberleştirdiği içerik kendisine benim tarafımdan da verilmemiştir.

Benim için üzücü olan husus Sayın Ali Koç ile aramızda geçen ve hiçbir resmi niteliği bulunmayan telefon görüşmesi içeriğinin basına maksatlı olarak sızdırılması ve bunun üzerinden bir mağduriyet algısı yaratılmasıdır. Fenerbahçe Spor Kulübü kurumsal tasarruflarını yetkili organları eli ile yasa ve tüzük hükümlerine uygun bir şekilde ifa etmektedir. Kurumsallık ihtiva etmeyen bir telefon konuşması üzerinden mağduriyet algısı yaratmak son derece yakışıksızdır.