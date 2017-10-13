13/10/2017 19:18


Fenerbahçe başkan adayı Ali Koç'tan önemli açıklama

Ali Koç

Fenerbahçe'de yapılacak başkanlık seçimlerinde aday olacağını açıklayan Ali Koç önemli açıklamalarda bulundu

Kongre süreciyle ilgili yasanan bir olayla ilgili açıklama yapan Ali Koç şu ifadeleri kullandı:

"Kulübümüzle şahsım arasında geçen resmi yazışma içeriğinin, hiç tercih etmememe rağmen basına yansıması nedeniyle kongre üyelerimizi, taraftarımızı ve kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma ihtiyacı duymaktayım. Fenerbahçe Spor Kulübü Olağan Seçimli Genel Kurulu için başkan adaylığını resmen açıklamış bir kongre üyesi olarak, 10 Ekim 2017 tarihinde Kulübümüzün Genel Sekreterliği'ne hitaben yazdığım, Kulübümüzün şerefli tarihine yakışır bir biçimde, şeffaf ve tüm adaylar açısından adil bir ortamda gerçekleşeceğine yürekten inandığım Kulüp Başkanlığı seçimine yönelik hazırlıklarda kullanmak üzere Kulübümüzün mevcut üye listesine ihtiyacım hasıl olmuştur' resmi yazısı ile kulübümüzün mevcut üye listesinin üyelerimizin iletişim bilgileriyle birlikte şahsımla paylaşılması yönünde başvuru yapmıştım.

Konuya ilişkin olarak, söz konusu listenin kanuni gerekçeler nedeniyle şahsımla paylaşılamayacağını Genel Sekreterimizden sözlü olarak öğrenmiş bulunmaktayım. Yine Genel Sekreterimiz tarafından resmi ret cevap yazısının iletileceği bilgisi de tarafıma verilmiştir. Konunun, bugün basın yoluyla kamuoyu gündemine taşınmasının ardından, bizlere üye bilgilerini ulaştırmak adına harekete geçen kongre üyelerimize ve taraftarlarımıza gösterdikleri ilgi, destek ve teveccühleri için teşekkür ederim.

Adaylık çalışmalarıma dair hazırlanmakta olan internet sitesi ve sosyal medya hesaplarımız hayata geçirilinceye kadar değerli görüş, öneri ve üye bilgilerinizi bizlere [email protected] adresi üzerinden iletebilirsiniz. Fenerbahçemize zarar vermemek adına, zorunlu olmadıkça açıklama yapmama yönündeki kararlılığımı bu vesileyle bir kez daha hatırlatır, anlayışınız için teşekkür ederim.

Sevgi ve Saygılarımla."


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