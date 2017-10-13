13/10/2017 15:33


Barcelona'nın Messi'ye yapacağı teklif dudak uçuklattı

Lionel Messi

Gelecek Mayıs ayında Barcelona ile sözleşmesi bitecek olan dünyaca ünlü yıldız futbol Messi için Barcelona harekete geçti

İngiliz basında yer alan habere göre Katalan ekibi, 30 yaşındaki oyuncuya ‘imza parası olarak’ tek seferde 95 milyon Euro (411 milyon TL) ödeyecek. Barcelona’nın çılgın rakamı ödeyebilmek için Camp Nou’dan önümüzdeki sezon elde edilecek geliri ve sponsorluk anlaşmalarından gelecek parayı kullanacağı ifade edildi. Messi kontrat teklifini kabul etmesi durumunda ise haftalık 556 bin Euro, toplamda her yıl 26 milyon Euro kazanacak.

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