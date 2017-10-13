Turgut Esendağlı efsane başkan vefat etti

İngiltere'deki futbol federasyonu başkanlarından Turgut Esendağlı geçirdiği kalp ameliyatı sonucunda hayata gözlerini yumdu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol takımlarından Doğan Türk Birliği eski başkanlarından, İngiltere’deki futbol federasyonu başkanlarından Turgut Esendağlı kalp ameliyatı sonrasında vefat etti.

Efsane başkanlardan Turgut Esendağlı'nın oğlu Raif Esendağlı Facebook hesabında vefatı böyle duyurdu:

"Dün akşam başarısız bir ameliyat sonucu babam Turgut Esendagli yı kaybettik. hepimizin başı sağolsun..."

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Futbol takımlarından Doğan Türk Birliği eski başkanlarından, İngiltere’deki futbol federasyonu başkanlarından Turgut Esendağlı kalp ameliyatı sonrasında vefat etti.

Efsane başkanlardan Turgut Esendağlı'nın oğlu Raif Esendağlı facebook hesabında vefatı böyle duyurdu:

"Dün akşam başarısız bir ameliyat sonucu babam Turgut Esendagli yı kaybettik. hepimizin başı sağolsun..."

Avrupa Gazetesinin kurulduğu 2002 yılından beri dönem dönem emek veren dağtımından spor sayfalarına kadar görev alan, İngiltere Türk Toplumu Futbol Federasyonunun efsane başkanlarından, çeşitli takımları çalıştıran, Turgut Esendağlı kaldırıldığı hastanede son nefesini verdi. Son bir gol daha atamadı. Hakem oyunu uzatmalarda bitirdi. Gönüllerin şampiyonu Turgut Esendağlı. Yakınlarına sabır dilerim. Allah rahmet eylesin.