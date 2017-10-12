12/10/2017 15:19


Ampute Milli Takımı’na büyük ödül yolda

Ampute Milli Takımı

Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından alınan karara göre Avrupa şampiyonu olan Ampute futbol takımına ödül verilebilecek

Spor Bakanlığı’nın yönetmeliği gereği Avrupa şampiyonalarında ödül verebilmesi için o şampiyonalara 15 farklı ülkenin katılımı şartı konulmuştu. Son Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası’na 12 takım katıldığı için spor bakanlığı yönetmelik gereği şampiyon olan Ampute Milli Takımı’na ödül veremiyordu.

Ancak Federasyon Yönetimi, 14 Temmuz 2004 tarih ve 25522 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Özerk Federasyonları Çerçeve Statüsü ile spor hizmet ve faaliyetlerinde üstün başarı gösterenlerin ödüllendirilmesi hükümleri dayanak gösterilerek, kendi ödül yönergesini hazırladı. Yönetim kurulunda alınan karar ile ‘başarılı sporculara veya takımlara yönetmeliklere uymasa da ödül verilebilir’ maddesi sayesinde şampiyonlar ödüllerini alacak.

Genel kurula sunularak delegenin oylaması ile kabul edilen yönerge sayesinde Avrupa Şampiyonu olan Ampute Milli takımı kişi başı 75’er cumhuriyet altını alacak. Spor Bakanlığı’nın, ödülleri en kısa zamanda Federasyon üzerinden sporcuların hesaplarına aktaracağı öğrenildi.

 
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