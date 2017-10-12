12/10/2017 13:43


Fenerbahçeli eski yıldızdan Beşiktaş'a transfer önerisi

Alex de Souza

Kadrosuna yeni Talisca'lar katmak isteyen Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'a Fenerbahçeli eski yıldız futbolcu Alex'ten öneri geldi

Fikret Orman, efsane futbolcu Alex’le görüşmüş ve “Gözüne çarpan genç bir yetenek var mı?” diye sormuştu. Alex ise birkaç genç oyuncunun adını Orman’la paylaşıp, “Bu isimleri bir araştırın, yeni yeni parlıyorlar. Herkesin gözü onların üzerinde. İleride adlarından çok söz ettirebilir” dedi.

Alex’in verdiği isimler arasında Başkan Fikret Orman’ı en çok etkileyense Recife’de bu yıl A takıma yükselen 1999 doğumlu Juninho olduğu öğrenildi.

Alex’in verdiği isimleri Wyscout üzerinden izleyen Orman genç oyuncunun araştırılmasını istedi.

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